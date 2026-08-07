Geron öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Geron hat am 05.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.02 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0.020 USD ebenfalls auf diesem Niveau.

Der Umsatz wurde auf 57.5 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 49.0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch