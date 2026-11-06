Geron: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Geron lud am 04.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Umsatz wurde auf 60.2 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 47.2 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch