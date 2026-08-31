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31.08.2026 06:37:00
Germinate Capital präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Germinate Capital hat am 28.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Verlust je Aktie lag bei 0.01 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0.010 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.
Germinate Capital hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 0.4 Millionen CAD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 27.59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0.6 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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