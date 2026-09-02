Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125
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02.09.2026 07:00:00
Germanwings-Klage, Klimabilanzen von Luftverkehr und Bahn, EASA verlängert Golf-Warnung
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Nachrichten zu Lufthansa AG
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09:28
|Verluste in Frankfurt: MDAX gibt zum Start des Mittwochshandels nach (finanzen.ch)
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01.09.26
|Minuszeichen in Frankfurt: MDAX schlussendlich leichter (finanzen.ch)
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01.09.26
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX zeigt sich nachmittags leichter (finanzen.ch)
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01.09.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart leichter (finanzen.ch)
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31.08.26
|August 2026: So schätzen Experten die Lufthansa-Aktie ein (finanzen.net)
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31.08.26
|Lufthansa-Aktie stabil: Condor-Chef Gerber erwartet weiter steigende Ticketpreise (AWP)
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28.08.26
|XETRA-Handel: MDAX steigt zum Handelsende (finanzen.ch)