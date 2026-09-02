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02.09.2026 07:00:00

Germanwings-Klage, Klimabilanzen von Luftverkehr und Bahn, EASA verlängert Golf-Warnung

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Das wöchentliche airliners.de-[Politik-Briefing](https://www.airliners.de/thema/briefing). Dieses Mal unter anderem mit der drohenden Niederlage der Schmerzensgeld-Klage von Germanwings-Hinterbliebenen gegen den Bund, der fraglichen Belastbarkeit der Klimabilanzen von Luftverkehr und Bahn sowie der bis Ende September verlängerten EASA-Luftraumwarnung für die Golfregion.Weiter zum vollständigen Artikel bei Airliners
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Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?

Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.

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