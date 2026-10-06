Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’794 0.7%  SPI 19’586 0.7%  Dow 51’569 0.6%  DAX 25’400 0.6%  Euro 0.9357 0.3%  EStoxx50 6’272 0.5%  Gold 4’156 0.4%  Bitcoin 71’935 1.0%  Dollar 0.8318 0.1%  Öl 98.2 -2.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Partners Group2460882Rheinmetall345850Holcim1221405Zurich Insurance1107539
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Entgegen klassischer Marktlogik: Goldpreis klettert trotz Fed-Zinsen über 4.000 Dollar
Ende des Übernahmepokers: Paramount schliesst Warner-Deal ab - Aktie im Fokus
Berkshire Hathaway greift bei dieser Aktie zu – sollten Anleher folgen?
NVIDIA-Aktie auf Rekordjagd: Rückt die 6-Billionen-Dollar-Marke in Reichweite?
Micron-Aktie im Bullenmodus: Zündet jetzt die nächste Stufe des Milliarden-Wachstums?
Suche...
ETF Sparplan

Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

06.10.2026 14:11:55

Germanwings-Hinterbliebene scheitern mit Klage gegen Bund und prüfen Berufung

Lufthansa
7.13 CHF 1.52%
Kaufen Verkaufen
Das Landgericht Braunschweig hat die Schmerzensgeldklage von 30 Germanwings-Hinterbliebenen gegen den Bund abgewiesen. Die Kläger prüfen eine Berufung.Weiter zum vollständigen Artikel bei Airliners
In eigener Sache

Trading Signals: Givaudan: Auf den Geschmack gekommen

Der Aromen- und Duftstoffhersteller hat sich zuletzt vom breiten Markt absetzen können. Mit den Neunmonatszahlen könnte Givaudan den nächsten Schub nach oben auslösen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Lufthansa AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten