German High Street Properties AS (B) zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

German High Street Properties AS (B) hat sich am 31.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS lag bei -1.72 DKK. Ein Jahr zuvor waren -0.220 DKK je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat German High Street Properties AS (B) im vergangenen Quartal 9.2 Millionen DKK verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0.75 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte German High Street Properties AS (B) 9.3 Millionen DKK umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch