German American Bancorp: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

German American Bancorp hat am 26.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS belief sich auf 1.03 USD gegenüber 0.940 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 129.5 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte German American Bancorp 126.4 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch