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Warner Bros. Discovery Aktie 118052754 / US9344231041

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Vorerst gestoppt 20.07.2026 20:46:00

Gericht verhängt vorläufigen Stopp für milliardenschweren Warner-Deal - Aktien fallen

Gericht verhängt vorläufigen Stopp für milliardenschweren Warner-Deal - Aktien fallen

Die milliardenschwere Übernahme von Warner Bros. Discovery durch Paramount ist vorerst gestoppt. Ein US-Gericht setzte den Vollzug zunächst für zwei Wochen aus, nachdem mehrere Bundesstaaten gegen den Deal geklagt hatten.

Warner Bros. Discovery
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Nach der Klage von zwölf US-Bundesstaaten wird die Übernahme des Hollywood-Urgesteins Warner Bros Discovery durch den Konkurrenten Paramount Skydancefür zunächst zwei Wochen per Gerichtsbeschluss ausgesetzt. In dieser Zeit soll über die von den Bundesstaaten angestrebte längerfristige einstweilige Verfügung gegen den Vollzug des mehr als 100 Milliarden Dollar schweren Deals verhandelt werden.

Die Bundesstaaten argumentieren unter anderem, der Zusammenschluss werde den Wettbewerb bei populären Filmen verzerren und dadurch die Kinos unter Druck setzen. Aus Sicht der Richterin konnten sie zumindest demonstrieren, dass Paramount und Warner zusammen einen erheblichen Marktanteil in dem Geschäft hätten - was eine zeitweise Aussetzung der Fusion rechtfertige.

Die US-Regierung hatte zuvor den Milliardendeal ohne Auflagen genehmigt. Das Justizministerium kam zu der Einschätzung, dass der Zusammenschluss weder dem Wettbewerb noch US-Verbrauchern schaden werde - sowohl im TV- oder Streaming-Geschäft als auch in der Filmproduktion. Dem "Wall Street Journal" zufolge wurde die Übernahme von der Führung des Ministeriums durchgewinkt, bevor die zuständigen Juristen der Behörde eine Empfehlung dazu abgeben konnten.

Trump-Unterstützer stach Netflix aus

Hinter Paramount steht die Familie des Software-Milliardärs Larry Ellison, der als Unterstützer von Präsident Donald Trump bekannt ist. Ursprünglich hatte sich im vergangenen Jahr schon Netflix mit Warner auf einen Kauf des Streaming- und Studiogeschäfts der Branchengrösse verständigt. Doch Paramount liess nicht locker und gab ein höheres Gebot für den gesamten Konzern Warner Bros. Discovery ab, inklusive der Fernsehsender wie CNN. Der Deal ist nun rund 111 Milliarden Dollar schwer.

Trump-Kritiker in den USA befürchten, dass CNN unter dem Dach von Paramount die redaktionelle Unabhängigkeit verlieren könnte - wie dies schon in anderen Fällen geschah, wo Medienhäuser von Milliardären übernommen wurden, die dem Präsidenten die Treue halten. Trump hatte mehrfach gesagt, ihm sei besonders wichtig, dass der oft kritisch über ihn berichtende Nachrichtensender bei einem Warner-Deal ebenfalls den Besitzer wechselt.

Die Warner-Aktie fällt an der NASDAQ zeitweise 3,07 Prozent auf 26,05 US-Dollar, Paramount Skydance zeigen sich 0,17 Prozent tiefer bei 8,74 US-Dollar.

OAKLAND (awp international)

Weitere Links:

US-Regierung gibt Paramount Freigabe für Warner-Übernahme - Aktien uneins

Bildquelle: Jimmy Tudeschi / Shutterstock.com
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