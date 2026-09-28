Ryanair Holdings Aktie 653570 / US7835131043
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28.09.2026 09:31:22
Gericht erklärt Ryanair-Check-in-Gebühr für unwirksam
Das Landgericht Cottbus stellt sich im Streit um eine Check-in-Gebühr von 55 Euro pro Person gegen die Ryanair. Ein Entgelt für den Schalter halten die Richter zwar grundsätzlich für möglich, allerdings nur unter einer Bedingung.Weiter zum vollständigen Artikel bei Airliners
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Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!