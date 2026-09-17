Die Anlegerkonferenz Investora ist seit 14 Jahren ein Treffpunkt für Schweizer Small- und Mid-Cap-Unternehmen sowie Investoren. Auch in diesem Jahr gaben wieder über 30 Unternehmen ein Update zum laufenden Geschäft […]

Der Beitrag Gerhard Schwarz, Head of Equity Strategy Baader Bank: «Schweizer Unternehmen kommen oft gestärkt aus schwierigen Situationen» erschien zuerst auf schweizeraktien.net.