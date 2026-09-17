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17.09.2026 18:40:18
Gerhard Schwarz, Head of Equity Strategy Baader Bank: «Schweizer Unternehmen kommen oft gestärkt aus schwierigen Situationen»
Die Anlegerkonferenz Investora ist seit 14 Jahren ein Treffpunkt für Schweizer Small- und Mid-Cap-Unternehmen sowie Investoren. Auch in diesem Jahr gaben wieder über 30 Unternehmen ein Update zum laufenden Geschäft […]
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