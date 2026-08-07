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07.08.2026 06:37:00
Gerdau vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Gerdau lud am 04.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Es stand ein EPS von 825.29 ARS je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Gerdau noch ein Gewinn pro Aktie von 348.60 ARS in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4’982.61 Milliarden ARS in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 40.27 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Gerdau einen Umsatz von 3’552.04 Milliarden ARS eingefahren.
Redaktion finanzen.ch
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