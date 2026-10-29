Gerdau stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Gerdau veröffentlichte am 27.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.15 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0.100 USD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite hat Gerdau im vergangenen Quartal 3.64 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10.24 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Gerdau 3.30 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch