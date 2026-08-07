Gerdau: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Gerdau hat am 04.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.15 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.080 USD je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3.54 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14.37 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Gerdau einen Umsatz von 3.09 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch