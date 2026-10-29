Gerdau: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Gerdau hat am 27.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.79 BRL präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.540 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3.93 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 18.69 Milliarden BRL ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 17.98 Milliarden BRL in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch