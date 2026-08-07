Gerdau: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Gerdau präsentierte in der am 04.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.74 BRL eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.430 BRL je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 17.87 Milliarden BRL in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1.97 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Gerdau einen Umsatz von 17.53 Milliarden BRL eingefahren.

Redaktion finanzen.ch