Gerdau präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Gerdau stellte am 04.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 0.74 BRL beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.430 BRL je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Gerdau 17.87 Milliarden BRL umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1.97 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 17.53 Milliarden BRL erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch