Gerdau präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Gerdau hat am 27.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 922.57 ARS ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 526.65 ARS je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite standen 5’456.71 Milliarden ARS in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4’384.66 Milliarden ARS umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch