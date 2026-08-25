Asiana Aktie 3695994 / US04517U1016
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25.08.2026 09:52:00
Geplatzte Asiana-Übernahme sorgt für neue Millionenklage
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Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.Weiterlesen!
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