GEP a été nommée « leader » dans le Quadrant magique de Gartner pour les suites logicielles Procure-to-Pay

- GEP a également été nommée « leader » dans le Quadrant magique de Gartner pour les suites d'applications d'approvisionnement stratégique

CLARK, New Jersey, 3 août 2019 /PRNewswire/ -- GEP, l'un des principaux fournisseurs de logiciels d'approvisionnement et de chaîne logistique aux entreprises des palmarès Fortune 500 et Global 2000 du monde entier, a annoncé aujourd'hui que Gartner l'a nommée « leader » dans le Quadrant magique de Gartner 2019 pour les suites Procure-to-Pay (de l'achat au paiement). Vous pouvez vous procurer un exemplaire gratuit du rapport à l'adresse www.smartbygep.com/GartnerP2P.

« Il n'y a pas de contradiction inhérente entre la beauté et la puissance », a déclaré Subhash Makhija, président-directeur général de GEP. « SMART by GEP® est la plate-forme numérique pour les approvisionnements directs et indirects la plus puissante et la plus efficace de l'industrie. Elle est également esthétique et étonnamment facile à utiliser. Ces atouts lui permettent d'atteindre les plus hauts niveaux de satisfaction des utilisateurs et de productivité.

« Les directeurs des systèmes d'information de nos clients Fortune 500 et Global 2000 endossent avec un grand enthousiasme leur rôle de leaders de la transformation de l'activité numérique », a poursuivi M. Makhija. « Ils apportent de véritables innovations à leurs manuels de stratégie des affaires, acceptent de relever de nouveaux défis et restent tout à fait compétents, même si les exigences en matière d'informatique et de leadership informatique évoluent à grands pas vers des objectifs commerciaux plus holistiques : productivité, agilité, efficacité et compétitivité. »

La plate-forme SMART by GEP, qui s'appuie sur l'intelligence artificielle, est une plate-forme numérique complète, destinée aux approvisionnements directs et indirects. SMART by GEP est facile à installer, à déployer et à utiliser et elle ne demande pas de formation approfondie. SMART by GEP est une plate-forme agnostique (elle fonctionne avec SAP, Oracle ou tout autre système ERP - planification des ressources de l'entreprise - ou F&A - finances et comptabilité - majeur). Et grâce au soutien et au service hors pair qu'elle offre, GEP est à la pointe du secteur en matière de satisfaction de la clientèle.

« Une plate-forme commerciale numérique comme SMART by GEP est l'environnement de travail central et le plus important où de nombreux utilisateurs professionnels évoluent quotidiennement », a déclaré Al Girardi, vice-président du marketing et des relations avec les analystes chez GEP. « L'application est le moteur de leur expérience, de leur attitude et de leurs résultats. Nos clients perçoivent SMART by GEP comme 'un endroit où il fait bon travailler' et qui stimule la productivité et la valeur pour leur entreprise. »

SMART by GEP, spécialement conçue sur une base de code unique pour permettre des performances optimales sur le cloud, répond facilement aux exigences les plus rigoureuses et les plus complexes des clients de GEP classés aux palmarès Fortune 500 et Global 2000, tout en éliminant les lourdes infrastructures et les coûts de soutien. Et le logiciel d'approvisionnement SMART by GEP, ancré en toute sécurité dans Microsoft Azure, garantit les plus hauts niveaux de performance, d'évolutivité et de résilience de toutes les plateformes commerciales numériques, quelles qu'elles soient.

Gartner : Quadrant magique pour les suites logicielles Procure-to-Pay, Magnus Bergfors, William McNeill, Patrick Connaughton, Kaitlynn Sommers, Micky Keck, 31 juillet 2019. Gartner, Quadrant magique pour les suites d'applications d'approvisionnement stratégique, Magnus Bergfors, Patrick Connaughton, et al., 1 août 2018. Gartner ne cautionne aucun fournisseur, produit ou service représenté dans ses publications de recherche et ne conseille pas aux utilisateurs de technologies de sélectionner uniquement les fournisseurs présentant les meilleurs résultats ou autres désignations. Les publications de recherche de Gartner présentent les opinions de l'organisation de recherche Gartner et ne sauraient être considérées comme des déclarations de faits. Gartner décline toute garantie, explicite ou implicite, concernant cette recherche, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à une utilisation particulière.

À propos de GEP

GEP aide les entreprises mondiales à fonctionner de manière plus efficace et plus efficiente, à acquérir un avantage concurrentiel, à accroître leur rentabilité et à maximiser leur valeur commerciale et celle de leurs actionnaires

Une réflexion nouvelle, des produits innovants, une expertise hors pair du domaine et du sujet, des gens intelligents et passionnés : c'est ainsi que GEP crée et fournit des solutions unifiées de chaîne logistique d'une envergure, d'une puissance et d'une efficacité sans précédent.

Comptant 18 bureaux et centres d'exploitation en Europe, en Asie et sur le continent américain, GEP, basée à Clark dans le New Jersey, aide les entreprises du monde entier à atteindre leurs objectifs stratégiques, d'exploitation et financiers. Pour en savoir plus sur notre gamme complète de services stratégiques et de services gérés, rendez-vous sur www.gep.com. Pour en savoir plus sur SMART by GEP, notre plate-forme cloud d'approvisionnement direct et indirect, veuillez visiter www.smartbygep.com.

Contact avec les médias

Al Girardi

Vice-président du marketing et des relations avec les analystes

GEP Worldwide

Téléphone : +1 732-382-6565

Courriel : al.girardi@gep.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/518346/GEP_Logo.jpg