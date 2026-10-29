Geovis Technology A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Geovis Technology A hat am 28.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.21 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0.080 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Geovis Technology A mit einem Umsatz von insgesamt 266.3 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 860.3 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 69.05 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch