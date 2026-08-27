Geovis Technology A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Geovis Technology A äusserte sich am 25.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.21 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Geovis Technology A 0.070 CNY je Aktie generiert.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 63.07 Prozent zurück. Hier wurden 311.6 Millionen CNY gegenüber 843.7 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch