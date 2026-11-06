Geotrans stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Geotrans präsentierte am 03.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.11 PLN eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.150 PLN je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4.7 Millionen PLN – eine Minderung von 14.94 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 5.5 Millionen PLN eingefahren.

Redaktion finanzen.ch