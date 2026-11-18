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18.11.2026 05:00:42
Geoterra Holding: Wachstum wird von Mega-Trends angeschoben
In den 16 Monaten seit Aufnahme des Handels auf OTC-X kletterte die Aktie der Geoterra Holding um mehr als 50% auf aktuell 3090 CHF. Dennoch bleibt die Dividendenrendite mit 3,7% […]
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