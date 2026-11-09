Geostr: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Geostr hat sich am 06.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS lag bei 4.87 JPY. Im letzten Jahr hatte Geostr einen Gewinn von 7.62 JPY je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 27.91 Prozent auf 5.11 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7.08 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch