Georox Resources präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Georox Resources präsentierte am 03.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Umsatz lag bei 5.2 Millionen CAD – das entspricht einem Zuwachs von 23.64 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4.2 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch