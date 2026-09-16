George Risk Industries A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

George Risk Industries A präsentierte in der am 14.09.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.07.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.45 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.770 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 16.10 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6.9 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 5.9 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch