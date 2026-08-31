Georg Fischer Aktie 116915100 / CH1169151003
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31.08.2026 09:29:00
Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer tendiert am Montagvormittag fester
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Georg Fischer. Zuletzt sprang die Georg Fischer-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 56,20 CHF zu.
Um 09:28 Uhr ging es für das Georg Fischer-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 56,20 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'264 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 56,20 CHF markierte die Georg Fischer-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 55,95 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 3'412 Georg Fischer-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.09.2025 bei 66,10 CHF. 17,62 Prozent Plus fehlen der Georg Fischer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (38,70 CHF). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Georg Fischer-Aktie 31,14 Prozent sinken.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,39 CHF. Im Vorjahr hatte Georg Fischer 1,35 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Am 03.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Georg Fischer veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 01.03.2028.
Experten taxieren den Georg Fischer-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,88 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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