Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer am Nachmittag im Plus

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Georg Fischer zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,3 Prozent auf 56,10 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'124 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Georg Fischer-Aktie bei 56,55 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 55,95 CHF. Bisher wurden heute 36'542 Georg Fischer-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.09.2025 bei 66,10 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 17,83 Prozent hinzugewinnen. Bei 38,70 CHF erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 31,02 Prozent würde die Georg Fischer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Georg Fischer-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,35 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,39 CHF belaufen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.03.2027 erfolgen. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Georg Fischer rechnen Experten am 01.03.2028.

Den erwarteten Gewinn je Georg Fischer-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,88 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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