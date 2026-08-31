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Georg Fischer Aktie 116915100 / CH1169151003

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31.08.2026 12:29:00

Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer am Montagmittag in Grün

Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer am Montagmittag in Grün

Die Aktie von Georg Fischer gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Georg Fischer-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 56,20 CHF.

Georg Fischer
56.15 CHF 0.59%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,4 Prozent auf 56,20 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'185 Punkten steht. Der Kurs der Georg Fischer-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 56,45 CHF zu. Bei 55,95 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Georg Fischer-Aktien beläuft sich auf 18'312 Stück.

Am 10.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 66,10 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Georg Fischer-Aktie 17,62 Prozent zulegen. Bei 38,70 CHF fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 31,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Georg Fischer-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,35 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,39 CHF aus.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 03.03.2027 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 01.03.2028.

Den erwarteten Gewinn je Georg Fischer-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,88 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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