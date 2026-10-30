Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer macht am Freitagvormittag Boden gut

Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,3 Prozent auf 57,30 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'834 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die Georg Fischer-Aktie bei 57,30 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 57,00 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 1'598 Georg Fischer-Aktien den Besitzer.

Bei 59,70 CHF markierte der Titel am 30.09.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,19 Prozent könnte die Georg Fischer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 38,70 CHF am 23.03.2026. Mit einem Kursverlust von 32,46 Prozent würde die Georg Fischer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Georg Fischer-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,35 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,39 CHF aus.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Georg Fischer am 03.03.2027 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 01.03.2028 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 2,95 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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