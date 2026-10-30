Georg Fischer Aktie News: Anleger schicken Georg Fischer am Nachmittag auf rotes Terrain

Die Georg Fischer-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 56,45 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'831 Punkten realisiert. In der Spitze büsste die Georg Fischer-Aktie bis auf 56,30 CHF ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 57,00 CHF. Bisher wurden heute 36'141 Georg Fischer-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 30.09.2026 auf bis zu 59,70 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 5,76 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 38,70 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Georg Fischer-Aktie mit einem Verlust von 31,44 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Georg Fischer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,39 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Georg Fischer 1,35 CHF aus.

Die Georg Fischer-Bilanz für Q4 2026 wird am 03.03.2027 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Georg Fischer rechnen Experten am 01.03.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Georg Fischer-Aktie in Höhe von 2,95 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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