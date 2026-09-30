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30.09.2026 09:29:00

Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer am Mittwochvormittag mit positiven Vorzeichen

Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer am Mittwochvormittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von Georg Fischer zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Georg Fischer-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 59,45 CHF.

Georg Fischer
59.16 CHF 1.12%
Kaufen Verkaufen

Um 09:28 Uhr sprang die Georg Fischer-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 59,45 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'843 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Georg Fischer-Aktie bisher bei 59,45 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 59,35 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 6'942 Georg Fischer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 07.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 64,65 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 8,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 38,70 CHF erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Georg Fischer-Aktie damit 53,62 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Georg Fischer-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,35 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,39 CHF aus.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Georg Fischer am 03.03.2027 präsentieren. Schätzungsweise am 01.03.2028 dürfte Georg Fischer die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Georg Fischer im Jahr 2026 2,88 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China

KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien? – Marco Ludescher im Gespräch

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09:35 Marktüberblick: Tech-Werte im Rallymodus
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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’533.85 19.32 S2BHCU
Short 14’808.08 13.91 S3PBUU
Short 15’360.17 8.92 SPBYFU
SMI-Kurs: 13’945.30 30.09.2026 10:56:38
Long 13’369.56 19.87 SWBZHU
Long 13’063.55 13.77 SPSB7U
Long 12’510.92 8.98 SDDBDU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

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07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
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