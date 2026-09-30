Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer am Mittwochvormittag mit positiven Vorzeichen

Um 09:28 Uhr sprang die Georg Fischer-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 59,45 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'843 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Georg Fischer-Aktie bisher bei 59,45 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 59,35 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 6'942 Georg Fischer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 07.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 64,65 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 8,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 38,70 CHF erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Georg Fischer-Aktie damit 53,62 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Georg Fischer-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,35 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,39 CHF aus.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Georg Fischer am 03.03.2027 präsentieren. Schätzungsweise am 01.03.2028 dürfte Georg Fischer die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Georg Fischer im Jahr 2026 2,88 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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