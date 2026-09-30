Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer zeigt sich am Nachmittag fester

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,7 Prozent auf 59,55 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'688 Punkten steht. Bei 59,70 CHF erreichte die Georg Fischer-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 59,35 CHF. Von der Georg Fischer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 61'116 Stück gehandelt.

Am 07.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 64,65 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,56 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Georg Fischer-Aktie. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 38,70 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Georg Fischer-Aktie liegt somit 53,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Georg Fischer-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,35 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,39 CHF ausgeschüttet werden.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Georg Fischer wird am 03.03.2027 gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Georg Fischer rechnen Experten am 01.03.2028.

Den erwarteten Gewinn je Georg Fischer-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,88 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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