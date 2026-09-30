Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer am Mittag mit Verlusten

Um 12:28 Uhr ging es für die Georg Fischer-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 59,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'716 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Georg Fischer-Aktie bisher bei 58,85 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 59,35 CHF. Bisher wurden via SIX SX 30'901 Georg Fischer-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 64,65 CHF markierte der Titel am 07.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Georg Fischer-Aktie ist somit 9,58 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 38,70 CHF fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Georg Fischer-Aktie damit 52,45 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Georg Fischer-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,35 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,39 CHF belaufen.

Georg Fischer wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 03.03.2027 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Georg Fischer rechnen Experten am 01.03.2028.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Georg Fischer ein EPS in Höhe von 2,88 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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