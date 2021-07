Georg Fischer-Aktie aktuell: Investoren trennen sich vermehrt von Georg Fischer

Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0.3 Prozent auf 1'469.00 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 15'513 Punkten realisiert. Die Georg Fischer-Aktie gab in der Spitze bis auf 1'463.00 CHF nach. Den Handelstag beging das Papier bei 1'469.00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 1'400 Georg Fischer-Aktien den Besitzer.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 65.39 CHF je Georg Fischer-Aktie.

Die Georg Fischer AG ist ein schweizer Industriekonzern, welcher in der Automobilbranche, der Rohrleitungsindustrie sowie in der Werkzeugmaschinenbranche tätig ist. Das Unternehmen bemüht sich dabei um ein umweltbewusstes und nachhaltiges Arbeiten. Es umfasst unter anderem drei Stiftungen, die Stiftung Eisenbibliothek, eine private Büchersammlung zum Werkstoff Eisen, die Stiftung Clean Water, welche der Förderung von Trinkwasser dient, und die Stiftung Paradies, welche zur Erhaltung von Landschaft und Gebäuden sowie zur Denkmalpflege gegründet wurde.

Die aktuellsten News zur Georg Fischer-Aktie

GAM vernichtet 12,9 Millionen Aktien

Redaktion finanzen.net