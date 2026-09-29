Georg Fischer Aktie 116915100 / CH1169151003
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29.09.2026 09:29:00
Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer stabilisiert sich am Dienstagvormittag
Die Aktie von Georg Fischer zeigt am Dienstagvormittag wenig Änderung. Kaum Ausschläge verzeichnete die Georg Fischer-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte zuletzt bei 58,20 CHF.
Die Georg Fischer-Aktie bewegte sich um 09:28 Uhr kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 58,20 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SPI, der aktuell bei 19'761 Punkten steht. In der Spitze gewann die Georg Fischer-Aktie bis auf 58,45 CHF. Die Abwärtsbewegung der Georg Fischer-Aktie ging bis auf 58,20 CHF. Bei 58,30 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 3'891 Georg Fischer-Aktien gehandelt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 64,65 CHF. Dieser Kurs wurde am 07.10.2025 erreicht. Derzeit notiert die Georg Fischer-Aktie damit 9,98 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 38,70 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 33,51 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,39 CHF. Im Vorjahr hatte Georg Fischer 1,35 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Georg Fischer wird am 03.03.2027 gerechnet. Schätzungsweise am 01.03.2028 dürfte Georg Fischer die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,88 CHF je Georg Fischer-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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