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Georg Fischer Aktie 116915100 / CH1169151003

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29.09.2026 16:29:00

Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer am Dienstagnachmittag höher

Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer am Dienstagnachmittag höher

Die Aktie von Georg Fischer gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Georg Fischer-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,1 Prozent auf 59,50 CHF.

Georg Fischer
58.51 CHF 0.25%
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Im SIX SX-Handel gewannen die Georg Fischer-Papiere um 16:28 Uhr 2,1 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'775 Punkten liegt. Der Kurs der Georg Fischer-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 59,65 CHF zu. Bei 58,30 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Von der Georg Fischer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 70'902 Stück gehandelt.

Am 07.10.2025 markierte das Papier bei 64,65 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,66 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Georg Fischer-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 38,70 CHF. Derzeit notiert die Georg Fischer-Aktie damit 53,75 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Georg Fischer seine Aktionäre 2025 mit 1,35 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,39 CHF je Aktie ausschütten.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.03.2027 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Georg Fischer rechnen Experten am 01.03.2028.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Georg Fischer ein EPS in Höhe von 2,88 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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