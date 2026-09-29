Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer präsentiert sich am Mittag fester

Um 12:28 Uhr wies die Georg Fischer-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 58,85 CHF nach oben. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'857 Punkten tendiert. Bei 58,85 CHF markierte die Georg Fischer-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 58,30 CHF. Von der Georg Fischer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 39'436 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 64,65 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.10.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,86 Prozent über dem aktuellen Kurs der Georg Fischer-Aktie. Bei 38,70 CHF fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 34,24 Prozent könnte die Georg Fischer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Georg Fischer-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,35 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,39 CHF ausgeschüttet werden.

Am 03.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Georg Fischer-Anleger Experten zufolge am 01.03.2028 werfen.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,88 CHF je Georg Fischer-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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