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28.10.2026 12:29:00
Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer präsentiert sich am Mittag stärker
Die Aktie von Georg Fischer gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Georg Fischer-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Plus bei 58,00 CHF.
Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 58,00 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'484 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die Georg Fischer-Aktie sogar auf 58,10 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 57,50 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 21'273 Georg Fischer-Aktien.
Bei 59,70 CHF erreichte der Titel am 30.09.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 2,93 Prozent Plus fehlen der Georg Fischer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 38,70 CHF fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 33,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,39 CHF. Im Vorjahr hatte Georg Fischer 1,35 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Am 03.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Georg Fischer rechnen Experten am 01.03.2028.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,95 CHF je Aktie in den Georg Fischer-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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Nachrichten zu Georg Fischer AG
Analysen zu Georg Fischer AG
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Georg Fischer am 28.10.2026
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