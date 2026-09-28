Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer verteidigt am Vormittag Vortagesniveau

Die Georg Fischer-Aktie zeigte sich um 09:28 Uhr stabil und notierte im SIX SX-Handel bei 57,90 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SPI, der aktuell bei 19'917 Punkten steht. Die Georg Fischer-Aktie zog in der Spitze bis auf 58,10 CHF an. Im Tief verlor die Georg Fischer-Aktie bis auf 57,75 CHF. Bei 57,95 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 5'078 Georg Fischer-Aktien umgesetzt.

Am 07.10.2025 markierte das Papier bei 64,65 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 11,66 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Georg Fischer-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 38,70 CHF. Abschläge von 33,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,39 CHF. Im Vorjahr erhielten Georg Fischer-Aktionäre 1,35 CHF je Wertpapier.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 03.03.2027 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Georg Fischer rechnen Experten am 01.03.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Georg Fischer-Aktie in Höhe von 2,88 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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