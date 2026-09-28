Georg Fischer Aktie 116915100 / CH1169151003
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28.09.2026 16:29:00
Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer am Montagnachmittag mit positiven Vorzeichen
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Georg Fischer. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,9 Prozent auf 58,45 CHF zu.
Die Georg Fischer-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 58,45 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'848 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die Georg Fischer-Aktie bei 58,60 CHF. Bei 57,95 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 42'489 Georg Fischer-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.10.2025 bei 64,65 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Georg Fischer-Aktie somit 9,59 Prozent niedriger. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 38,70 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,79 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nachdem im Jahr 2025 1,35 CHF an Georg Fischer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,39 CHF aus.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.03.2027 erfolgen. Am 01.03.2028 wird Georg Fischer schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,88 CHF je Georg Fischer-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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