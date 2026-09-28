Georg Fischer Aktie 116915100 / CH1169151003
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28.09.2026 12:29:00
Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer verzeichnet am Mittag Verluste
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Georg Fischer. Der Georg Fischer-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 57,75 CHF.
Die Georg Fischer-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr um 0,3 Prozent auf 57,75 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'821 Punkten steht. Im Tief verlor die Georg Fischer-Aktie bis auf 57,60 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 57,95 CHF. Von der Georg Fischer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 17'097 Stück gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.10.2025 bei 64,65 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,95 Prozent. Bei 38,70 CHF fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 32,99 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Experten gehen davon aus, dass Georg Fischer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,39 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Georg Fischer 1,35 CHF aus.
Am 03.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Georg Fischer veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 01.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Georg Fischer.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,88 CHF je Aktie in den Georg Fischer-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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