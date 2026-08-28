Georg Fischer Aktie 116915100 / CH1169151003
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
28.08.2026 09:29:00
Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer macht am Vormittag Boden gut
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Georg Fischer. Das Papier von Georg Fischer legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,3 Prozent auf 55,55 CHF.
Das Papier von Georg Fischer legte um 09:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,3 Prozent auf 55,55 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'326 Punkten notiert. Der Kurs der Georg Fischer-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 55,70 CHF zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 55,60 CHF. Bisher wurden heute 994 Georg Fischer-Aktien gehandelt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 66,10 CHF erreichte der Titel am 10.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 18,99 Prozent. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 38,70 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Georg Fischer-Aktie mit einem Verlust von 30,33 Prozent wieder erreichen.
Zuletzt erhielten Georg Fischer-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,35 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,39 CHF aus.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 03.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 01.03.2028 erwartet.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Georg Fischer-Aktie in Höhe von 2,88 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Georg Fischer-Aktie
Georg Fischer-Aktie beflügelt: Zuwachs bei Umsatz und Auftragseingang
Georg Fischer-Aktie steigt: Verkauf von Turbinen- und Luftfahrtgiesserei an CPP
SPI-Titel Georg Fischer-Aktie: Auf dieser Höhe bewegt sich die Georg Fischer-Dividende
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Georg Fischer AG
|
28.08.26
|Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer legt am Freitagnachmittag zu (finanzen.ch)
|
28.08.26
|Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer am Freitagmittag gefragt (finanzen.ch)
|
28.08.26
|Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer macht am Vormittag Boden gut (finanzen.ch)
|
24.08.26
|SPI-Titel Georg Fischer-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Georg Fischer-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
17.08.26
|SPI-Titel Georg Fischer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Georg Fischer-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
10.08.26
|SPI-Papier Georg Fischer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Georg Fischer von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
Analysen zu Georg Fischer AG
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Georg Fischer am 28.08.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerJackson Hole im Blick: SMI geht stabil ins Wochenende -- DAX schliesst nach Rekord höher -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Techwerte schwächer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag seitwärts, während sich der deutsche Aktienmarkt mit Aufschlägen zeigte. An den US-Börsen herrschte Zurückhaltung. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.