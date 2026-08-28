Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer macht am Vormittag Boden gut

Das Papier von Georg Fischer legte um 09:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,3 Prozent auf 55,55 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'326 Punkten notiert. Der Kurs der Georg Fischer-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 55,70 CHF zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 55,60 CHF. Bisher wurden heute 994 Georg Fischer-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 66,10 CHF erreichte der Titel am 10.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 18,99 Prozent. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 38,70 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Georg Fischer-Aktie mit einem Verlust von 30,33 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Georg Fischer-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,35 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,39 CHF aus.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 03.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 01.03.2028 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Georg Fischer-Aktie in Höhe von 2,88 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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