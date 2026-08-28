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Georg Fischer Aktie 116915100 / CH1169151003

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28.08.2026 16:29:00

Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer legt am Freitagnachmittag zu

Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer legt am Freitagnachmittag zu

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Georg Fischer. Zuletzt ging es für das Georg Fischer-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 55,85 CHF.

Georg Fischer
55.82 CHF -0.18%
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Um 16:28 Uhr stieg die Georg Fischer-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 55,85 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'289 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Georg Fischer-Aktie bei 56,10 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 55,60 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 20'827 Georg Fischer-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 66,10 CHF erreichte der Titel am 10.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Georg Fischer-Aktie derzeit noch 18,35 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 38,70 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Georg Fischer-Aktie damit 44,32 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,35 CHF an Georg Fischer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,39 CHF.

Georg Fischer dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 03.03.2027 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 01.03.2028.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Georg Fischer ein EPS in Höhe von 2,88 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Brian A. Jackson / Shutterstock.com
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