Georg Fischer Aktie 116915100 / CH1169151003
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28.08.2026 12:29:00
Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer am Freitagmittag gefragt
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Georg Fischer. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 1,1 Prozent auf 56,00 CHF zu.
Um 12:28 Uhr ging es für das Georg Fischer-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 56,00 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'301 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Georg Fischer-Aktie legte bis auf 56,10 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 55,60 CHF. Zuletzt wechselten 10'708 Georg Fischer-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (66,10 CHF) erklomm das Papier am 10.09.2025. Derzeit notiert die Georg Fischer-Aktie damit 15,28 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 38,70 CHF am 23.03.2026. Abschläge von 30,89 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,39 CHF. Im Vorjahr erhielten Georg Fischer-Aktionäre 1,35 CHF je Wertpapier.
Georg Fischer wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 03.03.2027 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 01.03.2028 erwartet.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Georg Fischer-Aktie in Höhe von 2,88 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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