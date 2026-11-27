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27.11.2026 16:29:00
Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer reagiert am Freitagnachmittag positiv
Die Aktie von Georg Fischer gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Georg Fischer-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,8 Prozent auf 60,20 CHF.
Um 16:28 Uhr ging es für das Georg Fischer-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,8 Prozent auf 60,20 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'897 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Georg Fischer-Aktie bei 60,40 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 59,50 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 89'747 Georg Fischer-Aktien.
Am 27.11.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 60,40 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 0,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 38,70 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,71 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Dividendenausschüttung für Georg Fischer-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,35 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,39 CHF belaufen.
Am 03.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Georg Fischer veröffentlicht werden. Georg Fischer dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 01.03.2028 präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass Georg Fischer im Jahr 2026 2,80 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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Georg Fischer am 27.11.2026
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