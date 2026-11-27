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27.11.2026 12:29:00
Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer steigt am Freitagmittag
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Georg Fischer. Zuletzt stieg die Georg Fischer-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 60,15 CHF.
Das Papier von Georg Fischer konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,7 Prozent auf 60,15 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'878 Punkten steht. In der Spitze legte die Georg Fischer-Aktie bis auf 60,40 CHF zu. Den Handelstag beging das Papier bei 59,50 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 72'309 Georg Fischer-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 60,40 CHF. Dieser Kurs wurde am 27.11.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der Georg Fischer-Aktie ist somit 0,42 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 38,70 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 35,66 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Im Jahr 2025 erhielten Georg Fischer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,35 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,39 CHF.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 03.03.2027 terminiert. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Georg Fischer-Anleger Experten zufolge am 01.03.2028 werfen.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Georg Fischer-Aktie in Höhe von 2,80 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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