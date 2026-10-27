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27.10.2026 09:29:00
Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer büsst am Vormittag ein
Die Aktie von Georg Fischer gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Georg Fischer-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 56,90 CHF ab.
Die Georg Fischer-Aktie notierte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 56,90 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'503 Punkten notiert. In der Spitze büsste die Georg Fischer-Aktie bis auf 56,90 CHF ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 57,35 CHF. Der Tagesumsatz der Georg Fischer-Aktie belief sich zuletzt auf 2'988 Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.09.2026 bei 59,70 CHF. Der aktuelle Kurs der Georg Fischer-Aktie ist somit 4,92 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 38,70 CHF am 23.03.2026. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Georg Fischer-Aktie 31,99 Prozent sinken.
Im Jahr 2025 erhielten Georg Fischer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,35 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,39 CHF.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Georg Fischer wird am 03.03.2027 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 01.03.2028.
Experten taxieren den Georg Fischer-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,89 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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