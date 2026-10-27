Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer zeigt sich am Dienstagmittag gestärkt

Die Aktionäre schickten das Papier von Georg Fischer nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 0,4 Prozent auf 57,50 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'584 Punkten liegt. Die Georg Fischer-Aktie zog in der Spitze bis auf 57,65 CHF an. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 57,35 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 17'051 Georg Fischer-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 30.09.2026 auf bis zu 59,70 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Georg Fischer-Aktie damit 3,69 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 38,70 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Georg Fischer-Aktie ist somit 32,70 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Georg Fischer-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,35 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,39 CHF aus.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Georg Fischer wird am 03.03.2027 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 01.03.2028.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,89 CHF je Georg Fischer-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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