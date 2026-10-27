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27.10.2026 12:29:00
Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer zeigt sich am Dienstagmittag gestärkt
Die Aktie von Georg Fischer zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Georg Fischer konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,4 Prozent auf 57,50 CHF.
Die Aktionäre schickten das Papier von Georg Fischer nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 0,4 Prozent auf 57,50 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'584 Punkten liegt. Die Georg Fischer-Aktie zog in der Spitze bis auf 57,65 CHF an. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 57,35 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 17'051 Georg Fischer-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 30.09.2026 auf bis zu 59,70 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Georg Fischer-Aktie damit 3,69 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 38,70 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Georg Fischer-Aktie ist somit 32,70 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Zuletzt erhielten Georg Fischer-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,35 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,39 CHF aus.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Georg Fischer wird am 03.03.2027 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 01.03.2028.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,89 CHF je Georg Fischer-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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