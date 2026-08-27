Georg Fischer Aktie News: Georg Fischer verzeichnet am Vormittag Verluste

Um 09:28 Uhr ging es für die Georg Fischer-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 56,20 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'317 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die Georg Fischer-Aktie bei 56,00 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 56,00 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Georg Fischer-Aktien beläuft sich auf 5'552 Stück.

Am 10.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 66,10 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 17,62 Prozent über dem aktuellen Kurs der Georg Fischer-Aktie. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 38,70 CHF ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Georg Fischer-Aktie derzeit noch 31,14 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,35 CHF an Georg Fischer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,39 CHF.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Georg Fischer am 03.03.2027 präsentieren. Am 01.03.2028 wird Georg Fischer schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,88 CHF je Aktie in den Georg Fischer-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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